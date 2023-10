Affaire Benzema : Jérôme Rothen détruit Gérald Darmanin

Depuis qu’il a posté un message de soutien au peuple palestinien sur ses réseaux sociaux, Karim Benzema est au coeur d’une récupération politique sans précédent à son sujet. Et parmi ses détracteurs, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin qui l’a accusé d’être en lien avec les Frères Musulmans, une organisation jugée terroriste en France. Des accusations qui ont eu le don d’énerver prodigieusement Jérôme Rothen. L’ancien joueur du PSG et de Monaco s’en est d’ailleurs pris violemment à Darmanin.

« Je ne suis pas un ami de Karim Benzema, loin de là. Je m’adresse au ministre. M. Darmanin nous gouverne. Qu’il se la ferme ! S’il veut l’ouvrir, il faut donner des preuves. Si vous n’avez pas de preuve, je trouve ça dégueulasse. La récupération politique qu’il peuvent tous faire parce qu’il n’est pas le seul sur le sujet. Il est ministre de l’Intérieur et tu te permets de parler comme ça d’un citoyen français, mais où on va ? Où sont les gens qui ont un peu de recul. Il est ministre, bordel, il est pas juste joueur de football. Ça me rend fou. Si tu n’as pas de preuves, tais-toi, ce n’est pas parce que tu es ministre de l’Intérieur que tu es obligé de l’ouvrir. Tu nous as déjà fait une connerie au Stade de France (lors de la finale de la Ligue des Champions de 2022 entre le Real Madrid et Liverpool). (…) Si vous faites des raccourcis, M. Darmanin, faites-en sur les vrais dangers pour notre société. Ça me rend complètement malade. Il a des enfants, il a une famille Karim Benzema. Donc là on lui pisse dessus en fait », a-t-il déclaré sur RMC Sport.