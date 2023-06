Manchester City : la finale totalement ratée d’Erling Haaland

La suite après cette publicité

Avec 12 buts dans la compétition et une saison complètement dingue, Erling Haaland était logiquement attendu de pied ferme hier. Et il faut dire que la plupart des observateurs pensaient que c’est le Norvégien qui allait briller hier soir, plus que des profils un peu plus défensifs comme John Stones ou Rodri. Mais l’ancien du Borussia Dortmund n’a pas réussi à briller, bien muselé par les défenseurs intéristes.

Il faut d’abord souligner qu’il a, en quelque sorte, été victime des intentions de son équipe, un peu plus timide que d’habitude. L’international norvégien n’a ainsi pas eu énormément de bons ballons à se mettre sous la dent dans les derniers mètres, et quand il a eu des situations chaudes, il n’en a pas forcément profité, à l’image de sa frappe facilement contrée par Onana peu avant la demi-heure de jeu.

Une prestation très difficile

Dans le jeu, il n’y était pas, et a aussi manqué quelques passes faciles et perdus des ballons qu’il n’a pas l’habitude de perdre. Seulement 3 passes réussies sur 8 tentées, 8 pertes de balle et au total, seulement 19 ballons touchés sur l’intégralité de la rencontre. Il a ainsi écopé d’un 3/10 dans les notes de la rencontre de notre rédaction, et d’autres médias, en Angleterre notamment, ont été bien plus sévères…

« Il marque tout le temps, ce soir, qu’est-ce qu’il nous a fait ? Franchement, il ne peut pas faire ça. L’occasion qu’il rate, il n’a pas le droit de la rater. Il y a plein de contrôles et de passes qu’il a ratées, ce n’est pas normal. Il aurait dû plier le match, il gagne son Ballon d’Or et on n’en parle plus. Je l’attendais dans un grand rendez-vous », a notamment expliqué notre journaliste et chroniqueur Samuel Zemour sur le plateau de notre émission Twitch. Un avis partagé par de nombreux fans et internautes qui n’empêchera certes pas Haaland de fêter ce titre comme il se doit…