OM : l’analyse forte de Kevin Gameiro sur Marcelino

Comme dévoilé en exclusivité dans nos colonnes, Marcelino Garcia Toral sera le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Un choix qui suscite beaucoup d’interrogations et de curiosité en France, où l’ancien de Villarreal et de Valence n’est logiquement pas forcément très connu du grand public. Interrogé par RMC Sport, Kevin Gameiro, qui a été sous ses ordres à Valence, a livré son analyse sur son arrivée à l’OM. Et l’attaquant se montre plutôt confiant quant aux chances de Marcelino de réussir.

« C’est quelqu’un qui a beaucoup de caractère, raconte Gameiro. Il a une philosophie de jeu basée sur le football espagnol. J’ai retrouvé un peu de Christian Gourcuff en lui, avec un 4-4-2 qui ne bouge pas souvent. Il a ses idées qu’il veut mettre en place et pour les faire respecter il sait se faire respecter. Il est très rigoureux sur certaines choses, il y a des règles qui ne dérogent pas. Il est très exigeant sur l’hygiène de vie, sur le poids. J’ai eu un peu de souci à m’adapter quand je suis arrivé à Valence. Il y a un poids idéal, de la masse grasse. Si tu ne rentres pas dans ce modèle-là, tu payes de grosses amendes ! J’en ai payé quelques-unes pendant plusieurs mois. Je pense que ça peut marcher. C’est vrai que ça va être sa première expérience à l’étranger. Il y a peut être la barrière de la langue qui peut être difficile, parce que c’est quelqu’un qui aime bien discuter et qui est proche de ses joueurs. Des fois, on ne laisse pas trop le temps aux coachs de pouvoir trouver ses repères. On verra. Je me rappelle au début de saison où tout le monde critiquait Tudor et au final il fait quand même une superbe saison », a expliqué l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain.

