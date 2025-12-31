Menu Rechercher
Burkina Faso : Bertrand Traoré sanctionné après ses propos sur l’arbitrage contre l’Algérie

Par Jordan Pardon
1 min.
Le Burkina Faso de Bertrand Traoré @Maxppp
Algérie 1-0 Burkina Faso

La colère froide de Bertrand Traoré n’est pas restée sans conséquences. Après la défaite du Burkina Faso face à l’Algérie lors de la 2e journée de CAN (1-0), l’ancien joueur de l’OL avait sévèrement critiqué l’arbitrage : «Les arbitres niquent le match. Et à la fin, l’arbitre me pousse. C’est décevant. On perd. Sur le terrain, je suis d’accord, ils ont gagné. Mais voilà, il ne faut pas gâcher la compétition.»

Suite à ses propos, l’international burkinabé a écopé d’une amende de 10 000 dollars pour « propos offensants ». Il sera en revanche bien disponible pour le 1/8e de finale de sa nation, puisqu’aucune sanction sportive n’a été retenue contre lui. Le joueur a exprimé ses excuses auprès de la CAF.

Pub. le - MAJ le
