Chelsea prépare un mercato de folie

Un rêve bleu. Dès son arrivée à la tête de Chelsea, Todd Boely a rapidement fait savoir qu’avec ses collaborateurs ils visaient haut. L’objectif de l’homme d’affaires américain est simple puisqu’il souhaite concurrencer Manchester City et Liverpool en Premier League. Il aurait également dû se méfier du voisin Arsenal, qui a réalisé un bon début de saison. Quoi qu’il en soit, la nouvelle direction des Blues a voulu frapper fort. L’été dernier, elle n’a pas lésiné sur les moyens en déboursant un peu plus de 284 millions d’euros pour se renforcer. Un record en Premier League.

Deux recrues en priorité cet hiver

Ainsi, Pierre-Emerick Aubameyang, Kalidou Koulibaly Wesley Fofana, Raheem Sterling ou encore Marc Cucurella, pour ne citer qu’eux, ont débarqué dans la capitale anglaise. Cet hiver, Boehly et ses équipes, qui n’ont pas le temps, comptent encore mettre la main au porte-monnaie pour offrir à Graham Potter, le successeur de Thomas Tuchel, une équipe cinq étoiles. The Athletic explique que les dirigeants anglais veulent être compétitifs en championnat, en Ligue des Champions ainsi qu’en FA Cup. Ils souhaitent aussi que l’équipe termine parmi les quatre premiers en Premier League et se qualifie pour la prochaine C1. La mission sera tout sauf simple puisque les Blues sont actuellement huitièmes (21 points).

Et pour ne rien arranger, ils comptent aussi faire des folies cet été. Ce qui pourrait poser un problème au niveau du fair-play financier. Ainsi, The Athletic précise que Chelsea ne pourra pas dépenser tout ce qui était prévu cet hiver. Malgré tout, il y aura assez pour faire quelques emplettes. Cet hiver, les deux priorités du club sont un attaquant et un défenseur central. Avec seulement Aubameyang et Havertz, Chelsea, qui va devoir faire sans Armando Broja blessé, Chelsea veut un élément offensif, en plus de Christopher Nkunku déjà recruté pour l’été prochain.

Plusieurs joueurs ciblés

Dans l’idée, le club cherche un joueur plutôt jeune pouvant s’inscrire dans la durée. Le média britannique cite les noms de Rafael Leão (AC Milan), David Datro Fofana (Molde) et Youssoufa Moukoko (Dortmund). De son côté, le Telegraph évoque une demande de prêt à venir pour le Portugais de l’Atlético de Madrid, João Félix. Un peu plus âgé, Memphis Depay (FC Barcelone), lui, est plus expérimenté. En défense, Josko Gvardiol (RD Leipzig) a longtemps était la priorité. Mais son prix a explosé et le Croate semble préférer le Real Madrid. Comme expliqué sur notre site, les discussions avancent bien avec Monaco pour Benoît Badiashile. Selon nos informations, une offre d’environ 40 millions d’euros a été faite à l’ASM. Si Manchester United est toujours sur le coup, Chelsea est en avance.

En plus d’un attaquant et d’un défenseur, les pensionnaires de Stamford Bridge regardent malgré tout pour se renforcer à d’autres positions si une bonne opportunité se présente. Un nouveau gardien de but et un autre milieu de terrain pouvant compenser l’absence sur blessure de N’Golo Kanté pourraient donc arriver. En parallèle, les Blues devront aussi gérer les cas des éléments en fin de contrat comme Kanté, qui intéresse Al Nassr, ou ceux qui veulent plus de temps de jeu, comme Christian Pulisic et Hakim Ziyech.