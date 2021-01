PSG : Kylian Mbappé commence à douter du Real Madrid

La suite après cette publicité

« On discute avec le club, de trouver un projet, je suis en réflexion aussi, si je signe c'est pour m'investir sur le long terme au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux ici, les supporters, le club m'ont toujours aidé et je serais toujours reconnaissant envers le club. Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans les prochaines années, où je veux être, c'est comme ça que ma réflexion se tourne, mais c'est certain qu'il va falloir bientôt faire un choix ». Vendredi soir, Kylian Mbappé sortait du silence pour son avenir.

Et les informations du quotidien AS devraient rassurer les fans du PSG, du moins ceux qui souhaitent voir le Bondynois rester. Ainsi, le média espagnol rapporte que le joueur commence à se méfier de plus en plus du Real Madrid, dont le projet sportif commence à être de moins en moins convaincant. Le Français attend un signe du Real, mais veut surtout des garanties vis-à-vis de la possibilité de gagner des titres.

Le projet madrilène, plus aussi séduisant ?

Toujours selon la publication madrilène, les Parisiens sont prêts à mettre un salaire de 24 millions d'euros net sur la table pour le convaincre de rester. Mais l'argent n'est pas le nerf de la guerre ici, et le joueur serait disposé à gagner moins d'argent au Real Madrid, lui aussi en difficulté sur le plan financier. Le fait de jouer au Real Madrid serait en revanche plus rémunérateur vis-à-vis des sponsors.

Quoi qu'il en soit, le joueur veut être fixé rapidement. Si le Real Madrid n'a pas les moyens de se l'offrir cet été, il veut le savoir maintenant. Du côté du Real Madrid, on reste plutôt positif, et on tentera bien de recruter le Français cet été. Mais entre la crise, le crédit contracté pour rénover le Bernabéu et d'autes postes à renforcer, la marge de manœuvre des Merengues risque d'être bien limitée...