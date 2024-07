C’est très chaud entre l’OM et Youcef Atal !

L’Olympique de Marseille a lancé son mercato. Après Ismaël Koné, le club phocéen a officialisé ce mercredi l’arrivée sous la forme d’un prêt avec option d’achat du défenseur du Stade Brestois Lilian Brassier. Ce dernier pourrait d’ailleurs ne pas être le seul renfort défensif à débarquer sur la Canebière. Selon nos informations, l’OM s’est mis d’accord avec Youcef Atal sur les bases d’un contrat d’un an plus une année supplémentaire en option.

Âgé de 28 ans, l’ancien latéral droit de l’OGC Nice sort d’une expérience de quelques mois à l’Adana Demirspor. Parti en Turquie, Atal a bouclé son passage avec 2 buts et 3 passes décisives en 17 matches. Libre de tout contrat, Atal a l’avantage d’être un renfort gratuit.

Atal est libre

Une chose est sûre : l’international algérien pourrait être une solution de remplacement en cas de départ de Jonathan Clauss, convoité par les Aiglons. Un peu plus de six mois après avoir quitté la L1, Atal va-t-il faire son grand retour dans le championnat français ? Il convient de rappeler qu’Atal ne manquait pas de prétendants. Le 28 juin dernier, nous vous révélions en exclusivité que plusieurs clubs étaient très intéressés par ses services, à savoir Besiktas, Galatasaray, l’İstanbul Başakşehir et l’AEK Athènes.

Si de nombreuses formations continuent, à ce titre, de pousser pour enrôler l’Algérien de 28 ans, ce dernier s’active, en attendant, pour préparer au mieux la saison à venir et a d’ores et déjà commencer sa préparation. Ainsi et toujours d’après nos indiscrétions, Atal s’entraîne depuis plusieurs jours avec Alexandre Dellal, ancien préparateur physique de la sélection algérienne. L’occasion de parfaire sa condition physique avant de rebondir à l’OM ? Réponse dans les prochains jours…