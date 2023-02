La drôle de destination choisie par Mason Greenwood pour se relancer

La suite après cette publicité

Mason Greenwood peut respirer. Plus tôt cette semaine, la police du Great Manchester a indiqué dans un communiqué que le joueur de Manchester United «ne faisait désormais plus l’objet de poursuites criminelles». Inculpé pour "tentative de viol" et "coups et blessures" envers son ex-copine, le joueur des Red Devils n’est donc plus inquiété par la justice.

Seulement, son retour à Manchester United fait quand même polémique. En Angleterre, beaucoup considèrent que même si les autorités ont innocenté Greenwood, l’absence de charges ne veut pas dire que les faits dénoncés n’ont pas existé. Sa place à Manchester United - bien qu’il ait été réintégré - reste clairement floue. D’après The Sun, il pourrait même vite résilier son contrat.

Partir loin de l’Angleterre

Tout d’abord, parce que le joueur ne veut plus porter la tunique mancunienne. Il estime que le club ne l’a pas soutenu aux moments des accusations portées contre lui et de tout le tapage médiatique qui a suivi. Et visiblement, il a envie de quitter l’Angleterre. Selon le média, sa préférence va à… la Chine ! Il souhaite ainsi rejoindre un club du championnat chinois, où il pourrait en plus toucher des émoluments intéressants.

La volonté du joueur de 21 ans est clairement de pouvoir se relancer loin du contexte britannique, afin de retrouver son meilleur niveau. De son côté, Manchester United ne devrait a priori pas poser trop de complications pour faciliter son départ. Considéré comme l’une des plus grosses pépites à être sortie de l’académie mancunienne, l’aventure qui lie le club à son attaquant va donc plutôt mal se terminer…