L’OM prête Keyliane Abdallah

Keyliane Abdallah, qui a signé son contrat professionnel avec l’OM il y a un an, ne terminera pas l’exercice 2025-2026 sur la Canebière. L’ailier droit, qui s’était mis en évidence lors des matchs amicaux de pré-saison cet été en montrant de belles qualités de percussion, a besoin d’enchaîner les rencontres.

La suite après cette publicité

Barré par la concurrence en équipe première, Abdallah (19 ans), qui compte deux apparitions en pro avec son club formateur, prend la direction de l’Espagne. Selon nos informations, il est prêté sans option jusqu’à la fin de la saison au Nàstic Tarragona (qui évolue en troisième division espagnole), club partenaire du club phocéen.