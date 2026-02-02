Menu Rechercher
Commenter 14
Exclu FM Ligue 1

L’OM prête Keyliane Abdallah

Par Sebastien Denis
1 min.
Keyliane Abdallah @Maxppp

Keyliane Abdallah, qui a signé son contrat professionnel avec l’OM il y a un an, ne terminera pas l’exercice 2025-2026 sur la Canebière. L’ailier droit, qui s’était mis en évidence lors des matchs amicaux de pré-saison cet été en montrant de belles qualités de percussion, a besoin d’enchaîner les rencontres.

La suite après cette publicité

Barré par la concurrence en équipe première, Abdallah (19 ans), qui compte deux apparitions en pro avec son club formateur, prend la direction de l’Espagne. Selon nos informations, il est prêté sans option jusqu’à la fin de la saison au Nàstic Tarragona (qui évolue en troisième division espagnole), club partenaire du club phocéen.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Tarragone
Marseille
Keyliane Abdallah

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Tarragone Logo Gimnastic Tarragone
Marseille Logo Marseille
Keyliane Abdallah Keyliane Abdallah
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier