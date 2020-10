Le Barça taquine la Juventus... qui lui répond !

Hier soir, le FC Barcelone est allé s’imposer en Italie, sur le terrain de a Juventus (2-0). Un très bon résultat pour les Blaugranas, même si les amateurs de ballon rond ont été déçus de ne pas avoir pu assister au duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo (absent car toujours positif au test de la covid-19). Ce qui n’a pas empêché les Espagnols de taquiner leurs homologues transalpins.

« Nous sommes ravis que vous ayez pu voir le meilleur de tous les temps sur votre terrain », a posté le club culé sur son compte Twitter après la rencontre. Une petite pique à laquelle la Vieille Dame a rapidement répondu. « Vous avez peut-être regardé dans le mauvais dictionnaire. Nous vous apporterons le vrai (CR7) au Camp Nou ». Rendez-vous le 8 décembre prochain !

