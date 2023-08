La décision lunaire de José Mourinho concernant Aouar

Samedi, l’AS Roma terminait sa préparation estivale sur une victoire face au FK Partizani Tirana (1-2). Grâce à des buts en début de rencontre signés El Shaarawy et Andrea Belotti, les hommes de José Mourinho concluent une pré-saison honnête, malgré un effectif restreint qui ne convient pas à l’entraîneur portugais. À tel point que durant la rencontre, The Special One a décidé de sortir Houssem Aouar, sans le remplacer.

La suite après cette publicité

En effet, le tacticien de 60 ans n’a pas supporté l’agressivité du FK Partizani Tirana vis-à-vis de ses joueurs, obligés de subir les coups incessants à quelques journées de la reprise de la Serie A. Alors, José Mourinho a sorti plusieurs de ses éléments (Belotti, Spinazzola, Celik), mais aussi et surtout Houssem Aouar, très bon depuis son arrivée. Ce dernier n’a même pas été remplacé, obligeant les Romains à terminer à 10 contre 11, faute de solutions sur le banc et pour ne pas voir son meneur de jeu se blesser selon ce que rapporte la Corriere dello Sport. Si l’AS Roma devrait se renforcer d’ici les prochains jours(Leandro Paredes, Renato Sanches, Duvan Zapata), le temps presse pour Mourinho, de plus en plus frustré à l’approche de la saison.