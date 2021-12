JT Foot Mercato : la Covid-19 s'acharne sur la planète football

La suite après cette publicité

Le football ruiné par la Covid

La Covid-19 continue de faire des ravages sur la planète foot. L'ensemble des championnats sont touchés et des records de cas positifs sont en train de tomber. La Premier League a annoncé 103 cas positifs en une semaine, un triste record. La pandémie n'a pas épargné non plus la Liga, 14 joueurs sont touchés au FC Barcelone et au Real Madrid, dont les français Dembélé, Umtiti ou encore Camavinga. En ligue 1, on recense 24 cas positifs au sein de l'effectif d'Angers et une quinzaine aux Girondins de Bordeaux. En Série A, Victor Osimhen a confirmé aujourd’hui avoir été testé positif. De nombreux matchs sont contraints d'être reportés et la menace de l'arrêt des championnats européens est de plus en plus présente.

Dembélé proche du PSG

Les négociations entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone se sont compliquées. Le joueur français exige un salaire et des primes surréalistes. Le champion du monde ne s'est jamais totalement adapté au Barça et au mode de vie espagnol. C'est dans ce contexte que le PSG est entré en lice pour acquérir le joueur. Son arrivée pourrait suppléer l'éventuel départ cet été de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Selon Mundo Deportivo, les dirigeants parisiens ont même déjà rencontré Moussa Sissoko, qui n'est autre que l'agent de Dembélé. Mais le PSG n'est pas le seul club à vouloir s'offrir l'attaquant français. Selon le journal catalan Sport, les discussions entre Dembélé et la Juventus sont en bonne voie. C'est une véritable bataille qui s'annonce entre les deux clubs pour s'offrir le joueur du Barça.

Morata Blaugrana ?

L’avenir d’Alvaro semble se dessiner en Catalogne. Selon le quotidien AS des négociations sont déjà en cours entre l'attaquant prêté par l'Atlético de Madrid à la Juve et le FC Barcelone. Le deal n'est pas encore bouclé, mais les discussions sont bien avancées. Xavi a même appelé personnellement le joueur de 29 ans. Il souhaite l’associer à Ferran Torres sur le front de l'attaque. Malgré 23 apparitions pour 7 buts et 3 passes décisives, toutes compétitions confondues avec les Bianconeri cette saison, l'espagnol ne se sent pas bien à Turin. Une arrivée au FC Barcelone dès cet hiver est plus que possible.