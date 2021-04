PSG : les dernières conditions pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger

C'est la grande question de la fin de saison du Paris Saint-Germain. Celle dont la réponse impactera fortement le mercato estival et la marge de manœuvre de Leonardo, le directeur sportif parisien. Quid de Kylian Mbappé ? Ces dernières semaines, les médias espagnols ont révélé des informations faisant état d'un désir plus prononcé de départ de la part de l'international français, après 4 années à Paris. De quoi faire les affaires du Real Madrid notamment, mais aussi de Manchester City et de Liverpool, les autres clubs annoncés sur les rangs.

Cependant, cette tendance n'est pas vraiment partagée par les médias français. Dimanche dernier, Téléfoot assurait par exemple qu'aucune décision n'avait été prise par l'attaquant de 22 ans. Et ce mercredi, L'Equipe enfonce le clou en expliquant que la tendance serait même plutôt à une prolongation de contrat. Mais pas à n'importe quelles conditions. En effet, dans l'idéal, Mbappé souhaiterait rester un an de plus. Cela oblige donc à une extension du bail actuel, qui s'achève en juin 2022, pour ne pas partir libre.

Une garantie de départ en 2023 ?

Et c'est là que cela se complique. La direction parisienne souhaiterait le voir jouer au PSG jusqu'à la Coupe du Monde 2022 qui se tiendra en novembre et décembre 2022. Pour qu'il ne parte pas libre, il faudrait donc le prolonger jusqu'en 2024, au moins. Les Qataris ont déjà montré par le passé qu'ils savaient retenir un joueur sous contrat, et Kylian Mbappé souhaiterait avoir la garantie d'un départ possible en 2023. Le tout à des conditions financières revues à la hausse, pour atteindre les 30 M€ annuels.

Les discussions se poursuivent donc entre les deux parties, le PSG étant très clair sur ce qu'il veut. D'où les sorties médiatiques de Leonardo sur le sujet ou plus récemment celle de Nasser al-Khelaïfi après la qualification face au Bayern Munich mardi soir. De ce dossier dépend la teneur du prochain mercato estival pour de nombreux clubs.