Liverpool : Arne Slot donne des nouvelles de Joe Gomez

Liverpool s’est imposé largement sur la pelouse de West Ham (0-5), ce dimanche, dans le cadre de la 19e journée de Premier League. Néanmoins, une ombre a gâché ce beau succès en terre londonienne pour les Reds : la blessure de Joe Gomez. Le défenseur anglais a quitté la pelouse du London Stadium à la 37e minute, remplacé par Jarell Quansah.

Après la rencontre, Arne Slot a donné des précisions sur la blessure de son défenseur central. « Nous savons tous qu’il s’agit d’un ischio-jambier et nous savons tous qu’il faudra un certain temps avant qu’il ne revienne. Je ne sais pas combien de temps, mais il sera absent pendant un certain temps », a-t-il indiqué à Sky Sports. Liverpool n’a cependant pas encore indiqué la durée d’indisponibilité du joueur de 27 ans.