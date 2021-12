Real Madrid-Inter Milan : les compositions officielles

Objectif première place. Voila avec quel état d'esprit les joueurs du Real Madrid et de l'Inter Milan, qui s'affrontent ce mardi (21 heures) dans le cadre de la 6ème et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions, vont pénétrer sur la pelouse de Santiago-Bernabéu. Un nul suffit aux Merengues, actuels leaders du groupe D avec deux longueurs d'avance sur les Nerazzurri, pour conserver la tête et mettre toutes les chances de son côté en vue du tirage au sort pour les 8es de finale de cette édition 21-22 de la C1, pour laquelle les deux formations sont déjà qualifiées.

Pour cette belle affiche, Carlo Ancelotti, privé notamment de son meilleur buteur Karim Benzema, conserve son 4-3-3 et n'effectue qu'un seul changement par rapport à la victoire des siens samedi sur la pelouse de la Real Sociedad en Liga. Luka Jović profite de l'absence de KB9 et de sa belle performance à Anoeta pour occuper la pointe de l'attaque madrilène. De son côté, Simone Inzaghi, qui doit composer sans Joaquin Correa ou encore de Matteo Darmian, reconduit son 3-5-2. Le duo Lautaro Martinez-Edin Džeko sera chargé d'animer le front de l'attaque lombarde.

Les XI de départ

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Casemiro, Modrić, Kroos - Rodrygo, Jovic, Vinicius Jr

Inter Milan : Handanovič - D’Ambrosio, Škriniar, Bastoni - Dumfries, Barrela, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić - Lautaro Martinez, Džeko.