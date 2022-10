Arsenal : Mikel Arteta donne des nouvelles rassurantes de Bukayo Saka

La suite après cette publicité

Contraint à être remplacé dès la demi-heure de la rencontre entre Arsenal et Nottingham Forest (5-0), l'état de la blessure de Bukayo Saka inquiète, à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde qatarie (20 novembre - 18 décembre). Interrogé quant à ce fait de match à l'issue de la rencontre, Mikel Arteta, son entraîneur, a préféré adopter une posture rassurante.

Questionné sur la possibilité que le jeune anglais soit forfait pour le Mondial, l'Espagnol a répondu : « J'espère que non. C'était un mauvais coup de pied, il boitait mais je ne le vois pas plus loin que ça. C'était à la fois [pied et cheville], il a reçu plusieurs coups de pied. » Le Royaume tremble pour sa pépite.