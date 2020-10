La direction provisoire du Barça face à ses premiers chantiers

La suite après cette publicité

Ce mardi soir, Josep Maria Bartomeu a présenté sa démission de la présidence du FC Barcelone et mercredi en début d'après-midi, le Barça officialisait la constitution d'une direction provisoire en attendant les prochaines élections. Ainsi, Carles Tusquets endossait le costume de président intérimaire. Une lourde tâche pour l'intéressé tant les chantiers sont multiples au sein du club catalan. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Joan Manuel Trayter, syndicat des socios et co-responsable de la nomination du comité de gestion provisoire, que Carles Tusquets s'est présenté pour une conférence de presse très attendue.

L'objectif ? Rassurer supporters, employés et proches du club, et fixer les étapes à venir dans la gestion d'un club qui navigue sans réel capitaine et traverse une période mouvementée, économiquement mais également sportivement parlant. Rassurant, Joan Manuel Trayter a voulu l'être dans son discours. «Un joueur a été kidnappé, une bombe nous est tombée dessus pendant la guerre et nous nous sommes retrouvés sans quartier général, un président, Suñol, a été tué, et nous sommes repartis de l'avant. Le club continuera à fonctionner tant que le comité de gestion sera en place et jusqu'aux élections,» a lancé en guise d'introduction le syndicat des supporters.

Une situation économique inquiétante

Certes, le Barça a vu pire, mais les chantiers son importants et la situation économique n'est pas confortable, comme l'a souligné Carles Tusquets. «La pandémie touche particulièrement Barcelone. Le club dépend du tourisme et maintenant il n'y en a plus, la situation n'est pas confortable, nous devons reprendre les idées du conseil précédent pour remédier aux maux qui nous affectent». Les missions prioritaires sont basiques mais essentielles. Le comité de gestion aura pour principalement mission «de veiller à ce que le club continue à fonctionner. Payer les salaires, s'assurer que les activités sportives et l'ensemble du club fonctionnent,» a expliqué Trayter.

Sa deuxième mission ? L'organisation d'élections pour élire un nouveau président. Au cours de ses réunions, le comité devra établir un calendrier électoral. Des élections programmées «le plus tôt possible», a expliqué Carles Tusquets, qui a aussi voulu insister sur le mot "possible", en ces temps incertains. Le président du comité refuse de précipiter les choses et ne cédera à aucune pression. «Ce que nous ne ferons pas, c'est accepter des pressions pour faire les élections à des moments inopportuns. Aucun d'entre nous, au niveau de la direction, n'aspire à faire partie d'un conseil d'administration, et nous voulons que le prochain conseil bénéficie du plus grand soutien possible, ce qui implique une participation maximale,» a-t-il ajouté.

Une vraie feuille de route la semaine prochaine

Insistant sur la transparence dans cette période de transition, «nous avons également demandé la nomination d'une personne du comité de transparence, sans vote mais avec une voix, nous sommes très attachés à la transparence, face à tous les socios,» a expliqué Tusquets, le président intérimaire a dressé un premier bref bilan et se laisse une semaine pour approfondir. «La semaine prochaine, nous donnerons une conférence plus détaillée pour expliquer les possibilités que nous avons trouvées pour continuer à faire de ce club le meilleur du monde !» a-t-il conclu. Non, le Barça n'est pas mort. Certains oeuvrent encore pour le maintenir en vie.

Le comité de gestion élu ce matin :