OM : Timothy Weah : « quand je suis arrivé, j’étais un joueur cassé »

Avant le choc entre le PSG et l’OM ce dimanche soir en clôture de la 21e journée de Ligue 1, Timothy Weah est revenu sur son arrivée dans le sud de la France au micro de Téléfoot. «Quand je suis arrivé ici, j’étais un joueur cassé, c’était dur pour moi de me réveiller le matin, d’aller à l’entraînement, ça n’allait pas», a tout d’abord reconnu le piston marseillais.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «Marseille m’a fait confiance. Le coach m’a appelé à 4h du matin en Facetime et il m’a dit ne t’inquiète pas, viens ici, tu vas voir ici c’est chez toi et à l’aéroport j’ai été reçu comme si c’était chez moi. Je donne tout pour le club et j’espère rester longtemps ici si je peux». Un entretien au cours duquel l’Américain de 25 ans a également encensé Mason Greenwood, le plaçant à «un niveau Ballon d’Or».