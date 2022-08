Leicester, EdF : les ambitions XXL de Wesley Fofana

La suite après cette publicité

Wesley Fofana (21 ans) affiche haut et fort ses ambitions. Malgré un contrat prolongé récemment par Leicester City et courant jusqu'en juin 2027, le défenseur central international Espoirs français (5 capes) affole le marché des transferts depuis plusieurs jours. Chelsea veut le recruter, mais les Foxes campent sur leurs positions et ont même refusé une offre de 83 M€ pour leur n°3 ces dernières heures. Au cours d'un entretien accordé au Telegraph ce samedi, le principal concerné a préféré s'attarder sur ses objectifs personnels à moyen et à long terme, aussi bien en club qu'en sélection.

« Je mentirais si je disais que la Coupe du Monde n'était pas dans mon esprit, car c'est un gros objectif pour moi. Je suis Français et bien sûr je veux représenter mon équipe nationale. Le sélectionneur a ses propres idées et une équipe déjà en place mais je veux vraiment être là. Chaque joueur doit travailler dur - s'il est un peu paresseux pour son club, il sera laissé de côté, a-t-il d'abord lancé, avant de répondre aux propos de Brendan Rodgers, son coach, qui a expliqué que Wesley Fofana pouvait devenir le meilleur défenseur du monde. [...] Cela doit être l'objectif de tout joueur. Je veux non seulement gagner des trophées, mais essayer d'être le meilleur défenseur à mon poste au monde. » Une chose est sûre, la carrière de Fofana, qui lancera sa saison 2022-2023 ce dimanche contre Brentford, ne fait que commencer.