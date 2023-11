Timo Werner ne veut pas entendre parler du Real Madrid !

Timo Werner avait sans doute imaginé son retour au RB Leipzig autrement. Après l’avoir vendu 60 M€ à Chelsea en 2020, le club allemand l’a récupéré cet été trois fois moins cher. Mais ce n’est plus vraiment le même joueur qu’il y a 3 saisons. Le joueur de 27 ans doit se contenter de quelques miettes depuis son retour. C’est bien simple, il n’a disputé que 370 minutes toutes compétitions confondues pour 2 petits buts inscrits et une passe décisive délivrée. Ça fait peu quand on est le meilleur buteur de l’histoire du club.

Dans l’esprit de Marco Rose, il est encore loin dans la hiérarchie derrière les Loïs Openda et autre Xavi Simons, qui brillent tous les deux depuis leurs arrivées. Le constat ne s’arrête pas. Face à ce manque de performance, Werner a carrément perdu sa place en équipe d’Allemagne, lui qui cumule 27 réalisations en 54 sélections tout de même. Face à cette situation délicate, la presse allemande évoquait même un départ possible dès cet hiver, ce qu’a préféré tempérer le directeur sportif du club allemand, Rouven Schröder.

Werner n’a aucune intention d’aller au Real Madrid

«Je ne vais pas parler de ça maintenant. Nous considérons l’équipe comme d’habitude et nous aurons certainement des joueurs qui diront peut-être qu’ils ont autre chose en tête. Nous sommes également confrontés à ce problème» expliquait le dirigeant dans Bild. On est tout de même loin d’un démenti en bonne et due forme et forcément, cela n’a pas arrêté les rumeurs au sujet de l’attaquant. Il y en a même une rumeur qui est apparue du côté… du Real Madrid, qui doit faire face à de nombreuses blessures, dont celle de Vinicius Junior. On parle tout de même d’un arrêt de deux mois et demi…

Mais à en croire Bild, Timo Werner n’en a que faire de la Casa Blanca. Malgré sa situation actuelle, il est hors de question pour lui de s’en aller après seulement six mois. Sa priorité est de se battre pour une place dans le onze de départ à Leipzig. Un départ n’est pas envisageable, même au Real Madrid, alors que d’autres clubs moins prestigieux se sont penchés sur sa situation comme Crystal Palace, West Ham et Fulham. Il a visiblement peu goûté à la médiatisation à Chelsea et ne souhaite surtout pas revivre ça en Espagne.