Premier League : Chelsea s'offre Manchester City et sacre Liverpool

A l'occasion de la 31ème journée de Premier League, Chelsea accueillait Manchester City à Stamford Bridge. Victorieux (2-1) dimanche dernier face à Aston Villa, les Blues sont revenus à quatre longueurs de Leicester troisième. En ce qui concernait Manchester City, le champion d'Angleterre rayonnait depuis la reprise des hostilités en Premier League, avec deux probants succès face à Arsenal (3-0) et Burnley (5-0). Les Citizens allaient-ils vraiment jouer le jeu ce soir à trois jours de son quart de finale de Cup face à Newcastle ? Pour cette affiche, Frank Lampard alignait un 4-3-3 avec le trio Pulisic, Willian, Giroud en pointe. De son côté, Pep Guardiola optait pour un schéma tactique similaire et titularisait notamment Benjamin Mendy. Le premier quart d'heure de cette affiche fut pour le moins poussif. Il fallait attendre la 14ème pour entrevoir un semblant d'occasion pour Manchester City. Kepa loupait son dégagement, Mahrez remisait de la tête pour Bernardo Silva qui butait sur le portier espagnol des Blues.

City se procurait une nouvelle opportunité quatre minutes plus tard. Mahrez enveloppait bien son coup-franc et trouvait la tête de Fernandinho détournée en corner par Kepa (18e). Chelsea se réveillait vers la demi-heure de jeu avec une tête d'Azpilicueta sur corner bien repoussée par Ederson (34e). Dans la foulée, les hommes de Frank Lampard ouvraient le score. Pulisic profitait d'une incompréhension entre Mendy et Gündogan pour filer au but et ajuster Ederson (1-0, 36e). Vexé par cette ouverture du score, Manchester City réagissait avant la pause. Sur coup-franc, De Bruyne décalait Mahrez dont la lourde frappe passait au-dessus (38e). Au retour des vestiaires, Guardiola injectait du sang-neuf avec les entrées de Gabriel Jesus et David Silva (55e). Quelques secondes plus tard, Kevin de Bruyne d'un magnifique coup-franc enroulé permettait à Manchester City d'égaliser (1-1). Une égalisation qui sonnait la révolte des Citizens.

Pulisic bourreau de City, Liverpool champion d'Angleterre

Sur une contre-attaque éclaire, Mahrez lançait Sterling qui devançait la sortie de Kepa mais voyait sa tentative heurter le montant (56e). A la peine dans ce second acte, les Blues éprouvaient des difficultés pour s'approcher des buts gardés par Ederson. Le portier brésilien de City loupait son dégagement, ce qui profitait à Mason Mount mais sa frappe ne trouvait pas le cadre (62e). En fin de match, Chelsea ratait le coche par Pulisic intenable ce soir qui évitait la sortie d'Ederson mais voyait sa frappe sauvée sur sa ligne par Walker (71e).

Cinq minutes plus tard, Willian servait Abraham dont le plat du pied était repoussé par Ederson, le cuir revenait sur Pulisic dont la tentative était stoppée de la main par Fernandinho. Après consultation de la VAR, l'arbitre de la rencontre expulsait Fernandinho et indiquait le point de penalty. Willian ne tremblait pas et permettait aux Blues de prendre l'avantage (2-1, 78e). Dans les ultimes secondes, Pedro bien décalé par Gilmour voyait sa frappe détournée en corner par Ederson (90+3). Grâce à son seizième succès de la saison, Chelsea revenait à une longueur de Leicester au classement. Une victoire prestigieuse qui permettait en parallèle à Liverpool d'être sacré champion d'Angleterre trente ans après son dernier titre.

