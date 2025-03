Mexique : la folle renaissance du flop marseillais Dória !

Son nom rappellera probablement des heures sombres aux supporters marseillais. En effet, Dória, jeune défenseur brésilien prometteur à son époque à Botafogo, avait rejoint l’Olympique de Marseille en 2014 sous l’ère Bielsa en échange de 7 millions d’euros et un contrat de 5 saisons. Une arrivée qui était accompagnée d’une certaine excitation puisque le Brésilien avait été un temps sur les tablettes de gros clubs européens. Mais son passage tourne rapidement au fiasco. À peine arrivé, le jeune brésilien se heurte au refus catégorique de l’entraîneur argentin de l’intégrer dans l’équipe, ce dernier n’ayant pas validé son recrutement. Bloqué sur le banc ou relégué en réserve, il ne dispute aucun match officiel lors de sa première saison. Prêté à plusieurs reprises (São Paulo, Grenade, Malatyaspor), Dória n’est jamais parvenue à s’imposer en Citée Phocéenne, où il restera une énigme jusqu’à son départ définitif en 2018. Un transfert qui symbolise l’un des nombreux ratés du mercato olympien. Néanmoins, une carrière peut vite basculer. Quittant l’Europe pour le Mexique en 2018, le natif de São Gonçalo a par la suite porté fièrement les couleurs du Santos Laguna pendant six ans totalisant 189 matches toutes compétitions confondues et 15 buts inscrits. L’ancien de Botafogo, qui avait été élu meilleur défenseur du Mexique, All-Star et titulaire dans le 11 de l’année en 2021, a été transféré à l’Atlas FC, il y a quelques mois.

«Je ne savais pas que j’avais autant besoin d’un changement jusqu’à ce que je le fasse. Il y a des choses qui s’usent avec le temps. Je suis reconnaissant envers Santos, mais en raison des circonstances et des choses qui se produisent, il est difficile de renouveler constamment les choses. Je pense que rester dans un club, une fois que vous êtes au sommet, est difficile. Je pense que les changements seront bons pour moi. Atlas vit la passion comme moi, c’est ce qui a ravivé le feu intérieur, ce que l’on recherche toujours, être avec cette passion. Cela n’a pas pris longtemps, en cinq minutes j’avais déjà confirmé que je venais. Le style de jeu, je pense qu’en fonction de mes caractéristiques de jeu, je pense qu’il me convient très bien. e me sens chez moi maintenant. Tout le monde m’a bien soutenu, ils ont eu leur minute de discussion avec moi et c’est ce qui compte», avait-il déclaré l’été dernier au moment de sa signature à l’Atlas. Après seulement quelques jours à Guadalajara, Dória se sentait déjà chez lui et sa saison n’a été qu’une succession de coups de génie qui lui ont valu le statut de chouchou des supporters des travées du stade de Jalisco.

Une référence en Liga MX !

A 30 ans, le désormais roc défensif d’Atlas (29 matchs joués, 2 buts inscrits) joue pleinement son rôle de patron de la défense et de leader vocal du vestiaire : «très bien, il fallait gagner ce match. On sortait de lourdes défaites. L’équipe a hâte de participer à la grande fête. Ça nous a fait du bien mentalement. On sait qu’on ne peut pas redescendre. Nous avons des attaquants de qualité, et je dis toujours la même chose : dans le travail d’équipe, quand on parle de marquer des buts, on parle de la défense, du gardien et de l’attaquant. Nous sommes les premiers à attaquer en sortant du bas et les attaquants sont les premiers à défendre. Les onze sont importants pour les deux fonctions. Cela nous fait mal d’encaisser des buts. Nous sommes autocritiques, nous devons améliorer les points, ne pas descendre et nous améliorer de jour en jour», a récemment expliqué le défenseur brésilien. D’ailleurs, Dória a marqué un but d’anthologie contre Tijuana plus tôt dans le mois. Alors que son équipe était menée par trois buts à zéro, l’ancien de l’OM a réalisé une aile de pigeon spectaculaire sur corner qui a lancé la remontada d’Atlas, finalement conclue par une victoire des siens (4-3). Fort de son expérience complète au Mexique, Dória multiplie les sorties médiatiques pour guider ses coéquipiers vers le chemin des phases finales de la Liga MX et pour les préparer au mieux au Clasico Tapatio contre l’autre équipe de la ville : Chivas de Guadalajara.

Actuellement 13èmes du Torneo Clausura 2025 (deuxième partie de saison du championnat), les Zorros sont à trois points des places pour le Play-in. La fin de saison s’annonce donc alléchante pour l’Atlas de Guadalajara et Dória se méfie de tout le monde : «dans la ligue mexicaine, il n’y a pas de rivaux en mauvaise forme. Ils sont tous très bons, ils traversent juste un mauvais moment ou une mauvaise séquence. Mais nous devons rester concentrés contre tous nos adversaires. La dernière équipe bat la première, et nous devons être conscients que ce n’est pas un match facile et faire de notre mieux pour gagner le match. Nous avons eu un changement d’entraîneur, une nouvelle composition et de nouveaux joueurs sont arrivés. Cela demande du temps d’adaptation, et le plus tôt vous y arriverez, mieux ce sera. Même si nous ne jouons pas bien et que les points sont empochés, alors ça ira. L’envie ne peut pas manquer, c’est non négociable. Nous devons toujours avoir la mentalité d’aller sur le terrain pour gagner». Sans oublier la League Cup prévue cet été (compétition entre les clubs de Liga MX et les franchises de MLS), dans laquelle l’Atlas affrontera l’Inter Miami, l’Orlando City et l’Atlanta United.