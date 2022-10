MHSC - OL : Alexandre Lacazette s'exprime après la victoire

Ils l'attendaient, c'est maintenant fait. Après une lourde série de cinq matches sans victoire, les Lyonnais l'ont emporté, in extremis, sur la pelouse de Montpellier, pour la deuxième sortie de Laurent Blanc. Buteur en toute fin de match pour permettre à l'OL de l'emporter, Alexandre Lacazette s'est réjoui de la victoire (2-1).

«La victoire fait beaucoup de bien. On va pouvoir respirer, travailler tranquillement et sereinement. On s'est compliqué la tâche et je prends aussi cela pour moi. On repart avec les trois points, ça fait du bien, même s'il y a encore des trucs à régler. Physiquement, le coach demande beaucoup, mais on a tous envie de réussir, cela se voit qu'on prend plus de plaisir», a-t-il expliqué au micro de Prime Video. De quoi soulager l'OL, mal en point sous Peter Bosz.