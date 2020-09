Chelsea : la mise au point d'Olivier Giroud sur son avenir

Jeudi soir, l'information a étonné tout son monde. La presse italienne annonçait en effet que la Juventus s'apprêtait à finaliser l'arrivée d'Olivier Giroud (33 ans) en provenance de Chelsea. Toutes les parties auraient scellé un accord autour d'un transfert estimé à environ cinq millions d'euros. De son côté, le champion du monde aurait donné son aval à la Vieille Dame pour un contrat de deux saisons.

Après son échec dans le dossier Luis Suarez, le champion d'Italie allait donc enfin accueillir cet avant-centre tant désiré. Un futur transfert surpris qui a provoqué une certaine stupéfaction en Angleterre. Car si les Blues ont réalisé un mercato XXL avec les arrivées de Ziyech, Werner, Havertz ou encore Thiago Silva et Malang Sarr, ces derniers n'ont jamais signifié à l'attaquant français leur désir de s'en séparer cet été.

Olivier Giroud calme le jeu sur la rumeur Juventus

Auteur d'une fin de saison canon avec le club londonien, Giroud souhaite poursuivre l'aventure à Chelsea avec lequel il est sous contrat pour encore une saison. Invité dans l'émission Culture Foot sur la chaîne Téléfoot, le principal protagoniste a effectué une grosse mise au point sur son avenir. L'international français a pris soin de démentir un éventuel départ à la Juventus dans les prochaines heures. « Les Italiens s'emballent un peu vite, j'ai été très surpris de recevoir autant de messages d'amis sur le sujet, j'en suis très loin, » a d'abord commenté Olivier Giroud avant de justifier sa prise de position sur le sujet.

« Je suis un joueur de Chelsea je me sens bien ici, je n'ai pas fait ma belle fin de saison pour partir et ne pas y croire. Je ne vais rien lâcher et me battre pour ma place. Chelsea et la Juve sont des grands clubs, c'est flatteur. J'ai bien la tête ici, on verra bien dans les semaines à venir ce qui va se passer, je préfère le démentir et être bien clair la-dessus. » Une intervention médiatique qui devrait calmer les ardeurs italiennes, pour le moment...