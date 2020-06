L'avis tranché de Christophe Dugarry sur l'avenir d'Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga est toujours dans le viseur du Real Madrid pour la saison prochaine. Mais les Merengues pourront-ils attirer le prodige franco-angolais ? On le saura bientôt, mais pour Christophe Dugarry, conserver le milieu de terrain de 17 ans serait quelque chose de particulièrement positif pour le football français.

« Ce serait un super signe envoyé au football français. On a la possibilité de dire non. Ce serait un beau message. On verrait que c’est possible si Rennes le garde. Si cela reste comme ça, je serais content. On n’est pas obligé de succomber à l’appel des gains et de l’argent. C’est un crack ! Ce serait un choix purement sportif, ça ressemblerait à ce que je veux voir du foot. Il faut savoir garder ses meilleurs joueurs », s'est exclamé le consultant sur RMC Sport. D'accord avec lui ou pas ?