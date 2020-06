Man City : Claudio Bravo évoque son avenir

Arrivé à Manchester City en 2016 après un passage au FC Barcelone, Claudio Bravo était un titulaire en puissance. Mais le portier chilien a ensuite perdu sa place pour devenir numéro deux dans la hiérarchie des portiers mancuniens, derrière Ederson. En fin de contrat en 2020, le gardien âgé de 37 ans est prêt à relever un nouveau challenge, lui qui a encore faim de football. Le Celtic suivrait notamment sa situation.

Interrogé par le Daily Record, Bravo a évoqué son avenir. «Il n'y a aucun endroit au monde où je n'envisagerais pas de jouer. J'ai lu dans la presse les noms des clubs auxquels je suis lié et je suis honoré car ce sont vraiment de très bons clubs. Je suis fier que les clubs mentionnés soient intéressés par moi. Ce que nous regardons avec ma famille c'est un club avec de la stabilité et un bon environnement pour vivre. Cela dépend de plusieurs facteurs. Cela dépend du club et du projet qu'il a. Je vais étudier toutes les options et prendre une décision bientôt. »