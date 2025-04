PSG : la révélation d’Ousmane Dembélé sur Khvicha Kvaratskhelia

Présent en conférence de presse, ce lundi, avant le quart de finale retour de Ligue des Champions face à Aston Villa, Ousmane Dembélé (27 ans) est revenu sur les débuts de Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain. L’occasion pour le numéro 10 parisien d’en dire plus sur la personnalité du Géorgien.

«Kvara, on l’a très bien accueilli. J’ai une bonne relation avec lui, on se donne beaucoup de conseils et on se chambre un peu à l’entraînement. Sous ses aires timides, il chambre beaucoup», a ainsi lancé l’international français.