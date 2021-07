La durée du contrat de Raphaël Varane à Manchester United est connue

Raphaël Varane (28 ans) est l'une des attractions principales du marché des transferts cet été. Si l'intérêt de Manchester United pour le défenseur central du Real Madrid est connu de longue date, tout s'est accéléré ces dernières heures. Le champion du monde 2018, en fin de contrat en juin 2022 avec les Merengues, s'est déjà mis d'accord avec les Red Devils alors que les positions des deux clubs se sont rapprochées récemment. Plusieurs médias sont unanimes : Raphaël Varane va bel et bien rejoindre MU dans les prochains jours.

La suite après cette publicité

C'est notamment le cas de The Athletic, qui confirme que le vice-champion d'Angleterre finalise les derniers détails avec le vice-champion d'Espagne, avec qui un accord a été trouvé. Le média britannique précise que le Français va s'engager pour 4 ans, plus une année en option, avec Manchester United. Le montant final reste à déterminer dans cette opération. Plusieurs médias évoquent une somme se rapprochant des 50 M€, alors que The Athletic parle de son côté d'un montant d'environ 40 M€, plus des bonus. Une chose est en revanche certaine : Varane, attendu cette semaine en Angleterre, sera très bientôt un nouveau Mancunien.