Barça : Lamine Yamal apte pour la réception de Seville

Lamine Yamal est déjà prêt à repartir au combat. Victime d’une gêne musculaire avec l’Espagne contre le Danemark (1-0), le jeune ailier de 17 ans avait été préservé par Luis de la Fuente pour la rencontre face à la Serbie, en Ligue des nations. De retour plus tôt que prévu à Barcelone, son club avait annoncé qu’il souffrait d’une « surcharge musculaire du niveau de l’ischio-jambier de la cuisse gauche ». Aucune date de reprise n’avait été divulguée, ce qui pouvait laisser envisager une longue absence pour l’Espagnol.

Mais finalement, il ne faudra pas attendre longtemps avant de le revoir. Ce samedi, Hansi Flick a déclaré en conférence de presse que Lamine Yamal est « prêt à jouer » et sera dans le groupe pour la réception de Seville, ce dimanche en Liga. « Nous allons aligner le meilleur 11 de départ contre Séville. (…) Je pense que le repos et les traitements qu’il a reçus ont été très bons. Je remercie donc l’équipe nationale et le sélectionneur national. Et je pense que le retirer de la sélection était une bonne décision », a déclaré le technicien allemand du Barça.