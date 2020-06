Cédric Bakambu se sent bien en Chine mais laisse la porte ouverte

Arrivé à l'hiver 2018 en Chine au Beijing Guoan contre un chèque de 74 millions d'euros, Cédric Bakambu (29 ans) a surpris son monde en quittant Villarreal. Un choix payant d'un point de vue financier, mais aussi sportif, car il a inscrit 39 buts et délivré 14 passes décisives avec la formation pékinoise. Interrogé par RFI, il savoure cette aventure du côté de l'Empire du Milieu : «c’est loin, mais motivant ! Notre entraîneur Bruno Genesio a lui-même été agréablement surpris, il ne s’attendait pas à une telle ferveur. Jouer dans des stades remplis chaque week-end est motivant, il y a un vrai engouement, mais on est loin pour les médias européens.»

Si la Chine lui plaît, Cédric Bakambu entend bien faire à un moment donné son retour en Europe. S'il espère pouvoir retrouver un point de chute, il se voit aussi aller au bout de son contrat avec le Beijing Guoan : «oui, en Liga ou en Europe, mais on verra quand ça se fera. J’ai encore un an et demi de contrat à remplir en Chine, je suis bien à Pékin, je le respecterai.»