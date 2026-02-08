Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

PSG : la satisfaction de Désiré Doué après le carton contre l’OM

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Désiré Doué au PSG @Maxppp
PSG 5-0 Marseille

Ce dimanche, le Classique a largement tourné du côté du PSG. Supérieurs à tous les niveaux, les Parisiens se sont offerts un festin face à l’OM et a régalé le Parc des Princes (5-0). Auteur d’un bon match, Désiré Doué était présent au micro de Ligue 1+ après la rencontre. L’occasion pour le prodige de 20 ans de faire part de sa joie après ce succès énorme face aux rivaux marseillais :

La suite après cette publicité

« C’est top, on voulait gagner ce match, on a mis les ingrédients du début à la fin. On a bien fait. C’est historique, tant mieux, on veut s’améliorer match après match. On veut continuer sur cette lancée. Les supporters ont mis le feu dans le stade, nous, on l’a mise sur le terrain, c’était une belle soirée. C’est l’objectif d’aller gagner tout ce qu’on peut gagner. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Désiré Doué

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier