PSG : la satisfaction de Désiré Doué après le carton contre l’OM

Ce dimanche, le Classique a largement tourné du côté du PSG. Supérieurs à tous les niveaux, les Parisiens se sont offerts un festin face à l’OM et a régalé le Parc des Princes (5-0). Auteur d’un bon match, Désiré Doué était présent au micro de Ligue 1+ après la rencontre. L’occasion pour le prodige de 20 ans de faire part de sa joie après ce succès énorme face aux rivaux marseillais :

« C’est top, on voulait gagner ce match, on a mis les ingrédients du début à la fin. On a bien fait. C’est historique, tant mieux, on veut s’améliorer match après match. On veut continuer sur cette lancée. Les supporters ont mis le feu dans le stade, nous, on l’a mise sur le terrain, c’était une belle soirée. C’est l’objectif d’aller gagner tout ce qu’on peut gagner. »