OM : le groupe retenu par Habib Beye pour défier Brest

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Habib Beye a dirigé son premier entrainement à l'OM ce matin @Maxppp
Brest Marseille
Officiellement nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille mercredi soir, Habib Beye a été présenté aux médias hier après-midi. Le successeur de Roberto De Zerbi a à peine remis le pied dans la cité phocéenne qu’il doit préparer le déplacement à Brest.

Olympique de Marseille
𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 📋 #SB29OM

Voici les 2️⃣2️⃣ joueurs retenus par 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐁𝐞𝐲𝐞 pour cette rencontre face à Brest ⚔️
Et pour le match de ce soir, le nouvel homme fort de l’OM a décidé de convoquer un groupe de 22 joueurs. Sans surprise, Leonardo Balerdi n’y figure pas puisqu’il est suspendu. Reste maintenant à savoir quel gardien alignera Beye et qui sera capitaine.

Pub. le - MAJ le
