OM : le groupe retenu par Habib Beye pour défier Brest

Officiellement nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille mercredi soir, Habib Beye a été présenté aux médias hier après-midi. Le successeur de Roberto De Zerbi a à peine remis le pied dans la cité phocéenne qu’il doit préparer le déplacement à Brest.

Et pour le match de ce soir, le nouvel homme fort de l’OM a décidé de convoquer un groupe de 22 joueurs. Sans surprise, Leonardo Balerdi n’y figure pas puisqu’il est suspendu. Reste maintenant à savoir quel gardien alignera Beye et qui sera capitaine.