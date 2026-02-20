Ligue 1
OM : le groupe retenu par Habib Beye pour défier Brest
Officiellement nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille mercredi soir, Habib Beye a été présenté aux médias hier après-midi. Le successeur de Roberto De Zerbi a à peine remis le pied dans la cité phocéenne qu’il doit préparer le déplacement à Brest.
Olympique de Marseille @OM_Officiel – 10:05
𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 📋 #SB29OMVoir sur X
Voici les 2️⃣2️⃣ joueurs retenus par 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐁𝐞𝐲𝐞 pour cette rencontre face à Brest ⚔️
Et pour le match de ce soir, le nouvel homme fort de l’OM a décidé de convoquer un groupe de 22 joueurs. Sans surprise, Leonardo Balerdi n’y figure pas puisqu’il est suspendu. Reste maintenant à savoir quel gardien alignera Beye et qui sera capitaine.
