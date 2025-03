Monaco - Nice : les compositions officielles

Choc au programme ce soir à Louis II entre l’AS Monaco et l’OGC Nice, une rencontre de la 27e journée de Ligue 1. Actuellement 3e du championnat, les Monégasques peuvent passer devant l’OM en cas de victoire aujourd’hui à domicile. En face, les Aiglons jouent aussi le haut du tableau, ils sont 4e avec le même nombre de points que leur adversaire du jour. Cette affiche est à suivre en live commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Adi Hutter aligne les siens en 4-4-2. Kohn au but, Mawissa et Kehrer forment la charnière, Caio Henrique et Singo sur les côtés. Au milieu, Camara est associé à Zakaria. Enfin en attaque, Akliouche à droite, Minamino à gauche, Embolo et Biereth occupent l’axe. Chez les visiteurs, c’est un 3-4-3 concocté par Franck Haise. Une composition assez classique, Boga est préféré à Laborde en attaque et Rosario à Boudaoui au milieu de terrain.

Les compositions

Monaco : Kohn - Singo, Kehrer, Mawissa, Caio Henrique - Akliouche, Camara, Zakaria ©, Minamino - Embolo, Biereth

Nice : Bulka - Ndayishimiye, Bombito, Dante © - Clauss, Santamaria, Rosario, Abdi - Guessand, Boga, Cho