Sanctions à venir pour le PSG

Le Paris Saint-Germain n’est pas au bout de ses peines. Après avoir bien débuté sa campagne européenne, le PSG a sombré à St James’ Park en concédant une lourde défaite face à Newcastle (4-1) lors de la 2e journée de Ligue des champions. Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, L’Equipe nous informe ce jeudi que le club de la capitale a des comptes à rendre avec la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Dans le prolongement des incidents survenus au Parc des Princes à l’occasion du Classique entre le champion de France en titre et l’Olympique de Marseille (4-0), le PSG et quatre joueurs de l’effectif parisiens sont convoqués ce jeudi devant la commission de discipline de la LFP. Pour rappel, les quatre joueurs concernés à savoir Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Layvin Kurzawa risquent un match de suspension avec sursis pour s’être montrés insultants à l’encontre des Marseillais à l’issue du match bien qu’ils aient présenté leurs excuses tardivement. De son côté, le PSG pourrait écoper d’une fermeture de la tribune Auteuil en raison des chants homophobes entonnés dans cette partie de l’enceinte francilienne au lieu d’un huis clos.