L'Angleterre réagit au départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United

La nouvelle est tombée. En pleine Coupe du Monde, Manchester United a annoncé la résiliation de contrat de Cristiano Ronaldo. «Cristiano Ronaldo quitte Manchester United d'un commun accord, et avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux séjours à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, bonne chance pour l'avenir.» Suite à l'intervention médiatique explosive du Portugais la semaine dernière, l'issue ne pouvait pas être différente. La fracture était devenue trop grande.

Le retour de la star à Old Trafford aura donc été un échec, malgré une première saison très honorable d'un point de vue statistique (24 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues). La venue d'Erik ten Hag et la non-qualification en ligue des Champions auront été les deux détonateurs de ce départ anticipé. MU souhaitait que cette sortie se fasse «proprement et rapidement» d'après les informations de Sky Sports. L'actualité concentrée sur le Mondial a aidé à réaliser cette annonce, surtout que le club n'a pas accepté certaines critiques émises par le joueur.

Un accord facile à trouver

La pilule passera un peu qu'en plein mercato ou durant la saison où les points presse s'enchaînent. «Je pense que les deux parties seront ravies. Il a évidemment fait cela avec l'envie de quitter le club, qu'il n'était pas content. Il l'a dit très clairement. Je pense aussi que Ten Hag a obtenu ce qu'il voulait dans cette situation. Les deux parties sont heureuses. Passez à autre chose et c'est le prochain chapitre pour Ronaldo», abonde Rio Ferdinand sur les ondes de la BBC ce soir. Encore mieux pour le club anglais, Ronaldo aurait accepté de partir sans indemnité, malgré les 8 mois de contrat qui lui restait. Cela représente tout de même une économie de 17 M£ pour les Red Devils (19,6 M€).

Selon The Telegraph, MU avait suffisamment d'éléments juridiques pour faire plier le quintuple Ballon d'Or, surtout suite à l'interview auprès de Pier Morgan. Les deux parties n'ont donc pas eu de mal à trouver un accord qui soit bénéfique pour tout le monde, et surtout s'éviter une bataille d'avocats qui n'aurait été profitable à personne. Même les supporters semblent satisfaits de cette décision. «C'est sensé, assure Andy Mitten, rédacteur en chef de United We Stand à Sky Sports. C'est frustrant de le regarder et de voir son déclin en temps réel. Mais il sent qu'il peut encore beaucoup contribuer en tant que footballeur, ce ne sera tout simplement pas à Manchester United.»