Solskjær va s’entretenir pour son retour à Manchester United

Ole Gunnar Solskjær doit rencontrer les dirigeants de Manchester United ce samedi afin d’évoquer un possible retour sur le banc, cette fois dans un rôle d’entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison d’après The Telegraph. Plus de 7 ans après avoir succédé à José Mourinho en décembre 2018, le technicien norvégien espère convaincre le club de lui confier la mission de stabiliser l’équipe après le licenciement d’Amorim. Des échanges informels ont déjà eu lieu à distance, mais cette réunion en face-à-face pourrait s’avérer décisive.

La suite après cette publicité

La concurrence est toutefois réelle. Michael Carrick, ancien milieu de terrain des Red Devils, a déjà présenté son projet aux dirigeants, tandis que Darren Fletcher, actuellement en charge de l’équipe à titre provisoire, souhaite également être considéré. Manchester United, actuellement 7e de Premier League, vise au minimum une place dans le top 6 afin de retrouver l’Europe. Les décideurs du club devront trancher rapidement, alors que la saison reste ouverte et que les résultats récents peinent à convaincre. Affaire à suivre…