Valence - FC Barcelone : les compositions probables

Comme en France, la course au titre en Liga fait rage en Espagne ! Après son revers de cette semaine contre Grenade, le FC Barcelone a une belle occasion de revenir à 2 points de l'Atlético, mais pour cela il faudra battre Valence ce soir (21h, à suivre en direct sur notre site). Le Barça de Ronald Koeman devrait se présenter en 3-5-2 avec Ter Stegen dans les buts. On retrouverait Piqué et Lenglet en défense centrale, Alba et Dest dans les couloirs. Le duo Messi-Griezmann sera chargé d'emmener l'attaque blaugrana.

De son côté Valence devrait également se présenter en 3-5-2 avec Cillessen dans les cages. Paulista et Guillamon en défense aux côtés de Gaya et Correia dans les couloirs. Soler et Waas pour animer les ailes et Guedes et Maxi Lopez à la pointe de l'attaque.