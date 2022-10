Manchester City - Brighton : les compositions officielles

Pour la 13ème journée de Premier League, Manchester City reçoit Brighton à l'Etihad Stadium sur les coups de 16h (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Désormais à quatre points d'Arsenal après sa défaite à Liverpool la semaine passée, Manchester City doit remettre le pied à l'étrier pour relancer une dynamique et cela passe par une victoire à domicile contre les hommes de Roberto De Zerbi. Les Cityzens réalisent tout de même un excellent début de saison, avec un Erling Haaland toujours en forme avec 15 buts en championnat mais muet contre les Reds. Après une semaine de repos, Pep Guardiola aligne Laporte, de retour de blessure, aux côtés de Dias. Akanji est titulaire à droite. Grealish sur l'aile gauche et Mahrez à droite. Foden est sur le banc.

C'est un gros morceau qui attend les Seagulls cet après-midi. Présent sur le banc de Brighton depuis quatre matchs, De Zerbi n'a pas encore connu la victoire à la tête de sa nouvelle équipe. Deux défaites contre Tottenham et Brentford et deux matchs nuls contre Liverpool et Nottingham Forest. Huitième au classement derrière Liverpool, Brighton a un matelas d'avance sur les dernières places et peut pourquoi pas viser la première partie de tableau cette saison. Pour cette rencontre face à Manchester City, le technicien italien garde son 3-4-2-1 avec Dunk en défense centrale, Mac Allister et Caicedo en double pivot. Lallana et Gross accompagnent Welbeck en attaque.

Les compositions d'équipes :

Manchester City : Ederson - Akanji, Dias, Laporte, Cancelo - De Bruyne (cap.) Rodri, Silva - Mahrez, Haaland, Grealish.

Brighton : Sanchez - Veltman, Dunk (cap.), Webster - March, Mac Allister, Caicedo, Trossard - Gross, Lallana - Welbeck.