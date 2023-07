Mercato : ces joueurs qui sont partis au clash avec leur club !

La suite après cette publicité

Le feuilleton de cet été 2023 porte un nom : Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant français (70 sélections, 40 buts), convoité par le Real Madrid et plusieurs cadors européens, refuse toujours de prolonger son bail. Une situation qui pousse le club de la capitale à se montrer ferme. Résultat ? Le Bondynois a tout simplement été écarté de la tournée en Asie et les hautes sphères parisiennes campent sur leur position : soit le champion du monde 2018 prolonge dans les jours à venir, soit il sera vendu. Un ultimatum qui ne semble, pourtant, pas effrayer l’ancien monégasque, menacé de rester en tribunes toute la saison. Une situation comparable à d’autres clashs vécus, par le passé, entre joueurs et clubs…

Florian Thauvin, du LOSC à l’OM en un été !

Dans cette optique et toujours dans l’Hexagone, il convient de rappeler le cas Florian Thauvin. Aujourd’hui sous les couleurs de l’Udinese, l’international tricolore (10 sélections, 1 but) avait ainsi engagé un énorme bras de fer avec la direction nordiste pour forcer son départ du côté de l’Olympique de Marseille. Transféré à Lille en juin 2013, l’ailier droit de 30 ans n’hésitait pas à sécher l’entraînement, et ce malgré la position intransigeante de Michel Seydoux, président des Dogues à l’époque. «Il fait un choix, qui nous semble désolant. S’il ne veut plus jouer au football, on ne va pas le forcer, on va attendre. Mais puisqu’il ne travaille pas, il n’est pas payé», regrettait de son côté Frédéric Paquet, directeur sportif du LOSC. Après plusieurs semaines et de nombreux rebondissements, Thauvin rejoignait finalement la Canebière, le 2 septembre 2013, pour 12 millions d’euros.

Un peu partout en Europe, ces conflits joueurs/clubs ont éclaté au fil des saisons. Le dernier en date et certainement le plus frappant après KM7 n’est autre que celui concernant Cristiano Ronaldo. Sous contrat avec Manchester United, le quintuple Ballon d’Or partait dans un énorme clash avec les Red Devils. En froid avec Erik ten Hag, le Portugais refusait de s’asseoir sur le banc des Mancuniens contre Tottenham avant d’être mis à l’écart face à Chelsea. Dans la foulée, l’ancien buteur du Real Madrid accordait une interview exclusive et explosive à Piers Morgan. L’occasion pour lui de régler ses comptes avant de quitter Old Trafford et de rejoindre, en janvier dernier, Al-Nassr. Une situation bouillante régulièrement observée ces dernières saisons au Royaume de Sa Majesté.

Le clash, une spécialité anglaise !

Dernièrement, Aleksandar Mitrovic, attaquant de Fulham, a ainsi fait savoir qu’il ne souhaiterait plus jamais jouer sous le maillot des Cottagers. C’est désormais sous les couleurs d’Al-Hilal, pensionnaire de Saudi Pro League, que le Serbe de 28 ans poursuivra sa carrière. Toujours du côté de Fulham, Clint Dempsey (40 ans) avait lui aussi refusé, en 2012, de disputer un match de Premier League. Malgré sa ferme intention de rallier Liverpool, le buteur américain était finalement transféré à Tottenham. Désormais retraité, Dimitar Berbatov, également passé sous les couleurs de Fulham, n’avait de son côté pas hésité à partir au clash pour forcer son départ des Spurs en 2008. Si Daniel Levy, réputé pour sa fermeté, sanctionnait le Bulgare d’une amende, Sir Alex Ferguson, alors entraîneur de Manchester United, obtenait finalement gain de cause et s’offrait l’ancien Monégasque dans les dernières heures du mercato estival. À l’instar de Kylian Mbappé, Carlos Tevez avait lui aussi connu une grosse controverse.

Au cœur de différentes rumeurs de transfert, l’Argentin de 39 ans était, lui aussi, parti au clash avec la direction de Manchester City. Refusant de rentrer en jeu contre le Bayern Munich, l’ancien buteur des Skyblues avait ainsi été snobé par Roberto Mancini. Suspendu plusieurs semaines, le natif de Ciudadela s’était finalement excusé auprès des fans mancuniens avant de participer activement au titre glané par les Citizens en Premier League. Dans la lignée de cet épisode, Raheem Sterling (28 ans) s’est également fait remarquer. Prêt à tout pour rejoindre City, l’avant-centre des Three Lions avait notamment rejeté plusieurs offres de prolongation de Liverpool. Face à la position intransigeante des Reds, l’Anglais de 28 ans n’avait alors pas hésité à manquer le camp de pré-saison pour forcer son départ. En juillet 2015, le gamin de Kingston était finalement transféré à l’Etihad Stadium contre un chèque de plus de 60 millions d’euros. Outre ces épisodes houleux précédemment cités, d’autres nombreuses stars ont agité la presse mondiale.

De Marcos Rojo, refusant de s’entraîner au Sporting pour signer à Manchester United, à Riyad Mahrez, prêt à tout pour quitter Leicester et rejoindre Manchester City, en passant par Ousmane Dembélé, désireux de rallier la Catalogne après son expérience au Borussia Dortmund, Dimitri Payet, parti au clash avec Slaven Bilic et West Ham pour s’offrir un retour à l’OM, ou encore Thibaut Courtois, absent de la reprise de l’entraînement de Chelsea en 2018 avec l’idée de rejoindre les Merengue, les conflits joueurs/clubs demeurent finalement monnaie courante sur la planète football. L’occasion également de rappeler le coup de pression mémorable de William Gallas en 2006. Insatisfait de sa situation chez les Blues, le défenseur central français (84 sélections, 5 buts) avait alors promis l’enfer à sa direction… «Vous allez me mettre sur le terrain, d’accord, mais si le cœur n’est pas là et que je ne me concentre pas, je risque de faire des erreurs, des erreurs que je n’ai pas l’habitude de faire. Il serait alors possible de laisser entrer un but et perdre un match stupidement. C’est ce que j’ai dit, mot pour mot», avouait l’intéressé. De quoi définitivement convaincre les pensionnaires de Stamford Bridge de lâcher l’affaire. Transféré à Arsenal dans la foulée, le champion du monde 1998 est désormais spectateur d’un nouveau clash : celui opposant le PSG à son compatriote Kylian Mbappé. Reste désormais à connaître l’issue…