Crampons adidas : les meilleures paires sans lacets

Focus cette semaine sur les crampons sans lacets d'adidas, avec, tout de même, un peu d'Histoire pour recontextualiser la naissance de ce modèle.

Qui a dit qu'il fallait des lacets pour jouer au football ? Depuis 2006 et la première paire de crampons sans lacets sortie par Lotto spécialement pour la Coupe du monde en Allemagne (triste souvenir pour Zidane et la France), à savoir la Zhero Gravity, le concept a pris de l'ampleur. Il a surtout gagné en popularité, grâce notamment à l'évolution des mentalités dans la société.

La suite après cette publicité

Voulant s'appuyer sur la technologie et le design avant tout, la marque italienne avait déchanté. Malgré ce petit couac, adidas n'avait pas hésité, un an plus tard, en 2007, à sortir son propre modèle dénué de lacets. On parle ici de la F50. Mais les gens n'étaient pas prêts et voulaient des languettes sur les lacets, à l'ancienne.

Il a fallu 10 ans pour que la hype prenne

Mais voilà, près de 10 ans plus tard, en 2016, la ACE 16+ Purecontrol d'adidas a vu le jour et a lancé définitivement la mode sur le marché des chaussures de football. « La ACE 16+ Purecontrol est appelée à devenir l’un de nos modèles les plus iconiques. Nous lui avons soustrait un élément présent sur chacune des paires de football jamais créées par adidas : les lacets. Tout en étant sublime sur le plan visuel, elle offre à nos joueurs une sensation de contrôle sans pareil. Les chaussures sans lacets incarnent l’avenir des modèles de football et la future marque de fabrique d’adidas, équipementier leader en termes d’innovation et de design », expliquait à l'époque Sam Handy, Vice-Président du design chez adidas football au sujet de la paire portée autrefois par Mesut Özil, Oscar ou encore Ivan Rakitic.

Ça peut vous intéresser : comment éviter les ampoules avec ses crampons ?

Au fur et à mesure, adidas a lancé le concept des crampons sans lacets sur la X, puis sur la Predator et enfin sur la Copa, trois des silos les plus réputés de l'équipementier allemand. Ce type de chaussures présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elles demandent moins d'effort et de temps pour les enfiler. Il n'y a qu'à glisser son pied dans la chaussure, le premier épousant la seconde, et filer sur le terrain pour aller mettre la misère à ses adversaires, aussi bien pour un joueur offensif que défensif.

Un confort optimal, des sensations accrues : la X, la Predator et la Copa en porte-étendard d'adidas

Cela offre un confort optimal, une ergonomie sans égal ainsi qu'un toucher de balle plus réel que jamais. Les sensations avec le cuir sont décuplées avec des crampons sans lacets. Sans oublier un autre point majeur : fini les lacets cassés, abîmés ou même défaits en plein match ! Le risque de se casser la figure est réduit à néant, celui de voir son vis-à-vis, voire son propre pied, se prendre les pieds dedans aussi.

À lire aussi : le top 3 des paires de crampons pour la reprise du foot

À noter que, grand rival de la marque aux trois bandes, Nike n'a jamais voulu se lancer sur ce terrain, alors que PUMA, avec la Future, a de son côté mis en place une technologie permettant à chaque joueur de bénéficier d'une paire capable d'être portée (et de tenir) avec ou sans lacets. En 2020, seulement 1,7% des 2 500 joueurs des 5 grands championnats européens foulaient les pelouses avec des crampons sans lacets, quand 19% des joueurs adidas évoluent avec ce type de modèle... Alors, plutôt avec ou sans lacets ?