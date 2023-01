Nice : Andy Delort sèche l’entrainement pour forcer son départ à Nantes

Alors qu’Andy Delort est toujours en instance de divorce avec l’OGC Nice afin de finaliser son transfert vers Nantes, l’attaquant ne s’est pas présenté ce mercredi matin à l’entraînement des Niçois, comme l’ont révélé nos confrères de Nice-Matin. Cette absence sera sanctionnée par les dirigeants des Aiglons, toujours d’après les dernières indiscrétions du quotidien régional. Une situation fâcheuse, d’autant plus que l’attaquant niçois a bénéficié de deux jours de repos en début de semaine avant la reprise collective prévue ce mercredi.

Ce mercredi lors de la conférence de presse de présentation de Florent Mollet avec les Canaries, la nouvelle recrue de Nantes a fait un appel du pied à son ancien coéquipier à Montpellier. «Andy est un très bon ami. C’est un joueur avec qui on se trouvait beaucoup à Montpellier. On se ressemble, on a le même caractère, franc du collier. J’espère qu’il nous rejoindra» a notamment déclaré Florent Mollet, en réponse à une question sur la possible venue d’Andy Delort. Pour rappel, les dirigeants nantais et leurs homologues niçois n’ont pas encore conclu d’accord pour le transfert de l’attaquant de l’OGC Nice. Néanmoins, les négociations se poursuivent et le montant devrait graviter autour des 6 millions d’euros.

