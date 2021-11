Ligue Europa : l'Olympique Lyonnais valide son billet pour les huitièmes face au Sparta Prague, l'AS Monaco et le PSV Eindhoven se quittent dos à dos

A l'occasion de la quatrième journée de Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais recevait le Sparta Prague au Groupama Stadium. L'enjeu demeurait limpide pour les Gones qui pouvaient prendre une sérieuse option sur la qualification en cas de succès ce soir. Pour y parvenir, Peter Bosz alignait un 4-2-3-1 avec les titularisations notamment de Cherki, Shaqiri et Slimani. Pavel Vrba optait pour un 4-4-2 avec le duo Krejci, Minchev en attaque. L'OL réalisait une entame intéressante et Shaqiri seul face à Niţă manquait totalement sa frappe (8e). Les hommes de Bosz se faisaient peur après le quart d'heure de jeu avec Haraslin qui filait dans la surface mais sa frappe passait juste au-dessus (21e).

Le Sparta se procurait une nouvelle opportunité cinq minutes plus tard par Pesek dont la tentative était repoussée par Lopes (26e). Le match s'animait et Shaqiri lançait bien dans la profondeur Slimani seul face à Niţă qui ratait totalement sa tentative (29e). Au retour des vestiaires, l'OL ronronnait toujours autant. Il fallait attendre la 56e pour voir une grosse opportunité lyonnaise. Sur la gauche, Henrique distillait un bon centre pour Aouar dont la tête était captée difficilement par Nita. Cinq minutes plus tard, l'Olympique Lyonnais ouvrait le score. Cherki lançait dans le dos de la défense Slimani qui gagnait son duel face à Nita et ouvrait le score (1-0, 61e). Deux minutes plus tard, l'OL réalisait le break par Slimani de la tête à la réception d'un excellent centre de Caqueret (2-0, 63e). Dans les vingt dernières minutes, Peter Bosz faisait entrer Lucas Paqueta at Toko Ekambi (71e). En fin de match, Anthony Lopes sauvait les siens à deux reprises face à Karabec (83e) et Krejci (87e). L'OL assénait le coup de grâce dans les ultimes secondes par Toko Ekambi idéalement servi par Barcola (3-0, 90+2). Avec cette quatrième victoire, les pensionnaires du Groupama Stadium validaient leur billet pour les huitièmes de finale.

L'OL qualifié, Monaco en souffrance

De son côté, l'AS Monaco accueillait le PSV Eindhoven au stade Louis II. L'ASM leader du groupe B avec deux points d'avance sur la Real Sociedad au coup d'envoi, souhaitait prendre ses distances avec la concurrence. Niko Kovac s'appuyait sur un 4-4-2 avec le duo Boadu, Volland en pointe. Roger Schmidt façonnait un 4-4-1-1 avec le seul Zahavi en attaque. Dans le premier quart d'heure, les Monégasques éprouvaient des difficultés à entrer dans leur match et se faisaient bouger par leur adversaire. Le temps s'écoulait et l'ASM ne parvenait pas à s'approcher des buts néerlandais. Il fallait attendre la cinquantième pour entrevoir la première grosse occasion de ce match. Zahavi voyait sa frappe en pivot filer juste à côté. Si les Asémistes montraient un meilleur visage dans le second acte, ces derniers manquaient cruellement d'imagination pour mettre la pression sur les buts de Drommel.

En fin de match, Monaco pensait obtenir un penalty suite à un contact dans la surface entre Diop et Mwene, mais l'arbitre ne bronchait pas (82e). Avec ce deuxième nul, l'AS Monaco comptait deux longueurs d'avance sur la Real Sociedad au classement. Dans les autres matchs de la soirée, les Rangers ne pouvaient faire mieux qu'arracher le nul face à Bröndby (1-1). La Real Sociedad revenait de loin et obtenait le nul face au Sturm Graz (1-1). De son côté, le Napoli frappait fort et s'imposait (4-1) face au Legia Varsovie. Enfin, West Ham grâce à un doublé de Benrahma validait également son billet pour les huitièmes de finale grâce à son nul face à Genk (2-2).

Les résultats des matchs de 18h45

Groupe A

OL 3-0 Sparta Prague : Slimani (61e, 63e), Toko Ekambi (90+2) pour l'OL

Bröndby 1-1 Glasgow Rangers : Balogun (csc, 45e) pour Bröndby ; Hagi (77e) pour les Rangers

Groupe B

AS Monaco 0-0 PSV Eindhoven :

Real Sociedad 1-1 Sturm Graz : Sorloth (53e) pour la Real Sociedad ; Jantscher (38e) pour Sturm Graz

Groupe C

Legia Varsovie 1-4 Naples : Emreli (10e) pour le Legia ; Zielinski (51e, sp), Mertens (75e), Lozano (79e), Ounas (90e) pour Naples

Groupe D

Olympiakos 1-2 Eintracht Francfort : El Arabi (13e) pour l'Olympiakos ; Kamada (16e), Hauge (90+2) pour Francfort

Groupe E

Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moscou : Feghouli (43e) pour Galatasaray ; Kamano (73e) pour le Lokomotiv

Groupe H

Racing Genk 2-2 West Ham : Paintsil (5e), Soucek (88e, csc) pour Genk ; Benrahma (59e, 82e) pour West Ham

Retrouvez le classement des groupes en Ligue Europa ici.