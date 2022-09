Liverpool - Ajax : les compositions officielles

Deuxième journée de la phase de poule de Ligue des Champions ce mardi soir à Anfield avec un duel alléchant de vainqueurs de C1 entre Liverpool et l'Ajax Amsterdam (à suivre en direct commenté à partir de 21h sur Foot Mercato). Une semaine après la claque reçue à Naples (4-1), le finaliste de l'édition dernière doit déjà réagir s'il ne veut pas voir sa place en huitièmes de finale déjà menacée. Face aux Reds, l'Ajax se présente en pleine confiance avec une victoire éclatante lors de la première journée face aux Glasgow Rangers à la Johann Cruyff Arena (4-0).

Pour les Reds, ce sera un 4-3-3 classique aligné par Jürgen Klopp avec la présence de Tsimikas et Alexander-Arnold sur les côtés. Van Dijk et Matip occuperont la charnière. Au milieu, Liverpool enregistre le retour de Thiago Alcantara, aligné aux côtés de la pépite Harvey Elliott et Fabinho. Diogo Jota sera à la pointe de l'attaque, accompagné des indéboulonnables Luis Diaz et Salah. Même configuration pour l'Ajax (4-3-3), le maître à jouer Dusan Tadic occupera l'aile droite de l'attaque et aura la charge d'alimenter le buteur Kuddus avec l'ancien Spurs Bergwijn.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas - Elliott, Fabinho, Thiago Alcantara - Salah, Jota, Diaz

Ajax Amsterdam : Pasveer - Rensch, Timber, Bassey, Blind - Berghuis, Alvarez, Taylor - Tadic, Kuddus, Bergwijn

