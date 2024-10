Le Sporting Portugal annonce que Manchester United va payer la clause libératoire de Ruben Amorim

Erik ten Hag licencié, Manchester United s’est immédiatement mis à la recherche de son remplaçant. D’après les médias anglais, les Red Devils semblaient dans un premier temps privilégier une solution interne comme Ruud van Nistelrooy, entraîneur adjoint de ETH. Un come-back inattendu d’un ancien de la maison, Ole Gunnar Solskjaer, était également cité. En vain.

Toujours aussi désireux de lancer enfin son projet, INEOS s’est alors rapidement tourné vers l’un des coaches dont la cote grimpe en flèche : Ruben Amorim. Cet après-midi, l’arrivée du technicien portugais à Old Trafford se précise plus jamais. La formation lisboète vient en effet d’annoncer officiellement que les Red Devils l’avaient contacté dans le but de recruter son entraîneur.

Amorim sur le banc face à Chelsea ?

« Manchester United FC a manifesté son intérêt pour la signature de l’entraîneur Rúben Amorim, et le Conseil d’administration de Sporting SAD s’est référé aux conditions du contrat de travail en vigueur entre la société et l’entraîneur, en particulier à la clause de résiliation respective et à la valeur de 10 000 000,00 euros. Le Manchester United FC a manifesté son intérêt à payer au Sporting SAD la valeur de la clause susmentionnée », indique le communiqué publié par le SCP à la Commission du Marché des Valeurs Mobilières (CMVM).

Selon la presse anglaise, l’idée de MU serait d’aller le plus vite possible pour qu’Amorim dirige son premier match dès ce week-end. Une entrée en matière qui se ferait à l’occasion de la réception de Chelsea. Annoncé l’an dernier dans le viseur du PSG et comme potentiel successeur de Jürgen Klopp à Liverpool, Ruben Amorim, qui a immédiatement accepté l’offre mancunienne, va enfin avoir sa chance chez un mastodonte européen. Et pour le Sporting CP, ce sera le début d’une nouvelle ère puisqu’il faut rappeler que son directeur sportif Hugo Viana devrait lui aussi quitter le navire pour filer à Manchester City.