OL : bonne nouvelle pour Malick Fofana

Toujours à la lutte pour arracher une place en Ligue des Champions et engagé en quart de finale de la Ligue Europa contre Manchester United, l’Olympique Lyonnais sort d’un match nul arraché au match aller contre les Red Devils (2-2), privé de Malick Fofana et Ernest Nuamah, blessés. Mais à l’approche du déplacement à Old Trafford jeudi, Paulo Fonseca, présent en conférence de presse, a fait part du forfait de l’ailier belge pour la rencontre contre Auxerre, dimanche (20h45), mais reste confiant pour sa présence en Ligue Europa.

«Tanner (Tessmann) sera là, il est rentré. Il y a aussi une blessure musculaire d’Enzo (Molebe). Malick (Fofana), non, je pense que ce sera pour Manchester United. Il n’a pas commencé à travailler avec nous encore. Tous les autres sont prêts. Malick Fofana ne s’entraîne pas encore avec le groupe. Il devrait reprendre avec nous la semaine prochaine. Il poursuit une récupération normale, mais il aurait été trop risqué de le faire jouer dès demain», a assuré le technicien portugais. Ce qui serait une bonne nouvelle pour le joueur de 20 ans et l’OL, qui pourra retrouver ses fulgurances et espérer une qualification en demi-finale.