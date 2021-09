PSG-OL | Streaming : comment regarder le match en direct

Attention, choc à l'horizon ! Pour le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, c'est le premier gros morceau de la saison de Ligue 1 Uber Eats qu'il va falloir mordre à pleines dents ce dimanche soir. Dans un Parc des Princes bouillant depuis le retour de ses supporters, les deux formations aux ambitions toujours élevées s'affrontent pour le compte de la 6e journée.

La suite après cette publicité

Et il y aura une pluie de stars sur la pelouse. S'il y a un léger doute sur la présence de Kylian Mbappé, blessé lors du match de Ligue des Champions contre Bruges, Lionel Messi et Neymar auront l'ambition de faire oublier leur première décevante en Belgique et de prolonger le sans-faute du PSG en championnat (5 victoires en 5 matches). Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, devra lui trouver le bon équilibre pour que l'effectif composé par son président Nasser Al-Khelaïfi devienne une véritable équipe.

Regarder PSG-OL en streaming direct

Du côté de l'OL, la victoire en Ligue Europa sur la pelouse des Glasgow Rangers a confirmé le retour en forme des hommes de Peter Bosz après un début de saison raté en Ligue 1 (aucune victoire lors des trois premières rencontres). Le moral gonflé à bloc, les Lyonnais se rappelleront aussi leur victoire la saison passée sur cette même pelouse grâce à un but de Kadewere. Et pourront compter sur leurs recrues de fin de mercato, Emerson, Shaqiri et Boateng, pour le plus grand plaisir du président lyonnais Jean-Michel Aulas. L'arbitre de la rencontre sera Clément Turpin.

Si, comme nous, vous souhaitez regarder cette rencontre, il faudra vous connecter sur votre compte Amazon. Plusieurs solutions pour cela, puisque vous pouvez vous connecter sur Amazon Prime Vidéo via votre box (Orange, SFR, Free, Bbox), votre Smart TV, votre ordinateur ou votre téléphone. De plus, Amazon propose un bon plan, avec un essai gratuit de 30 jours à son pass Ligue 1.

Cliquez ici pour activer le pass Ligue 1 sur Amazon et accéder au match PSG-OL