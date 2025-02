Real Madrid : la réponse cash d’Ancelotti à Arda Güler

En plus de devoir gérer les problèmes du Real Madrid avec l’arbitrage et les instances dirigeantes du football espagnol, Carlo Ancelotti doit également s’occuper du mal-être de certains de ses jeunes. Arda Güler et Endrick en particulier. Les dernières informations de la presse locale indiquaient que le Turc de 19 ans et le Brésilien de 20 ans souhaitaient plier bagage afin d’aller chercher un meilleur temps de jeu ailleurs. Une nouvelle fois lancé sur ce sujet, Carlo Ancelotti a mis les points sur les i.

La suite après cette publicité

« Tous les joueurs qui ont des doutes peuvent venir au bureau et me parler. Je parle à Endrick et à tous les jeunes joueurs. J’ai lu qu’il y avait un cas Güler, mais il n’est pas encore venu me voir. C’est un processus que tous les jeunes joueurs comme Vini Jr, Rodrygo ou Valverde ont suivi. Il a besoin de temps pour rejoindre la meilleure équipe du monde. La concurrence est très forte, tout le monde doit le comprendre. Je suis avec eux tous les jours. Chaque jour, je le (Güler, ndlr) vois plus ou moins heureux et c’est normal. Je ne veux pas voir un joueur heureux quand il ne joue pas. Je vois un joueur qui travaille, qui apprend et qui veut jouer. Ce n’est qu’une petite partie du temps que je passe avec lui. Il passe beaucoup de temps avec d’autres personnes. Je ne sais pas s’ils ont la même idée que moi avec lui. Qu’il s’améliore et qu’il puisse jouer pour le Real Madrid. C’est un manque de communication », a-t-il confié en conférence de presse.