Le classement des joueurs les mieux payés du monde en 2023 !

Voilà un classement qui est autant attendu par les suiveurs du football, mais aussi par les plus curieux. Le célèbre magazine américain Forbes a dévoilé ces dernières heures son classement des footballeurs les mieux payés du monde. Un classement de dix joueurs, parmi lesquelles on retrouve les joueurs les plus célèbres de la planète, mais aussi plusieurs invités surprises étant donné le mercato d’été agité et l’Arabie saoudite qui a notamment offert des contrats immenses à ses nouveaux joueurs.

Sans surprise, on retrouve Cristiano Ronaldo (38 ans). Le joueur d’Al Nassr perçoit un total d’environ 248 millions d’euros par an, dont 190 millions entre les salaires et les différentes primes. Le reste de ses revenus appartient à son immense sponsoring avec notamment Nike et Jacob & Co, spécialiste de la haute horlogerie. Le Portugais est suivi de Lionel Messi (35 ans), qui vient de rejoindre l’Inter Miami, en Major League Soccer. L’Argentin perçoit environ 128 millions d’euros avec une part de ses revenus provenant des partenaires de la MLS, Adidas et Apple TV. Accompagné d’environ 60 millions d’euros de sponsoring, qui ont augmenté depuis sa victoire au Mondial 2022.

Karim Benzema et Kylian Mbappé dans le top 5

Derrière les deux GOATS, on retrouve Neymar (31 ans). L’ex-Parisien, désormais à Al-Hilal, en Arabie saoudite, touche environ 106 millions d’euros grâce à son salaire ainsi qu’une belle une liste de sponsors qui comprend Puma, Konami et Red Bull. Tout juste après lui, Kylian Mbappé (24 ans) intègre le top cinq avec près de 105 millions d’euros à l’année, dont la majeure partie provient de son salaire et de son contrat avec le Paris SG. Il est suivi de l’autre Français du classement, Karim Benzema (35 ans). Le néo-attaquant d’Al-Ittihad touche désormais 101 millions d’euros.

Derrière eux, on retrouve l’un des autres candidats au Ballon d’Or 2023 : Erling Haaland (23 ans). Le serial-buteur de Manchester City est suivi de Mohamed Salah (31 ans), qui perçoit environ 50 millions d’euros. Juste derrière la barre des 50 millions d’euros, Sadio Mané (31 ans) est au 8e rang, lui qui vient de rejoindre le club de Cristiano Ronaldo. Kevin de Bruyne (32 ans) et Harry Kane (30 ans) complètent le classement avec environ 35 millions d’euros par année.

Le classement des joueurs les mieux payés