Manchester United : l'irrésistible montée en puissance de Jadon Sancho

Un long feuilleton. Entre Jadon Sancho et Manchester United, la belle histoire a bien failli ne jamais voir le jour. Durant plusieurs mercatos, les Red Devils ont tenté de recruter l'Anglais, brillant sous le maillot du Borussia Dortmund. Mais à chaque fois, ils se sont heurtés à un refus des Allemands. Ces derniers ont fini par craquer le 23 juillet 2021 en vendant l'ailier pour un montant de 85M€. L'épilogue d'une longue saga et le début d'une nouvelle aventure pour Sancho.

Symbole du renouveau de Man U, le footballeur de 21 ans devait apporter sa fougue, sa vivacité, sa capacité à faire des différences et surtout son incroyable talent. Mais les débuts de l'ancien de Manchester City sous le maillot rouge de Manchester United ont été compliqués. Alternant entre titularisations et entrées en jeu, l'international anglais a été muet quatorze rencontres toutes compétitions confondues avant de trouver enfin la mire face à Villarreal en Champions League le 23 novembre.

Un retard à l'allumage

Il a enchaîné avec un second but lors du match suivant face à Chelsea le 28 novembre. On pensait la machine enfin lancée. Mais finalement, il a terminé l'année 2021 en étant globalement décevant. «Je suis très critique envers moi-même. Cela n'a certainement pas été ma meilleure saison, mais j'ai beaucoup appris. Un nouveau championnat, de nouveaux coéquipiers... Je dirais que ce n'est que maintenant que je commence vraiment à me libérer. Je me sens de plus en plus à l'aise et heureux», a-t-il avoué récemment.

En effet, le natif de Lambeth monte en puissance ces dernières semaines. Il a inscrit trois buts lors des neufs derniers matches de son équipe. Ce qui porte son total à 5 réalisations à présent cette saison en 32 apparitions toutes compétitions confondues (22 titularisations). À cela, il faut ajouter qu'il a délivré 3 passes décisives, dont une samedi face à Tottenham. Une rencontre où il a apporté à nouveau avec 7 ballons récupérés, 4 duels gagnés, 4 occasions créées et 2 interceptions. Son engagement a été salué par la presse anglaise, qui aurait aimé qu'il apporte plus défensivement toutefois.

Sancho est chaud

Mais son entraîneur Ralf Rangnick a, lui, été satisfait. «Il se rapproche maintenant du Jadon Sancho que j'ai connu quand qu'il avait 18 ans. Il ressemble maintenant au Jadon Sancho que j'ai connu en Allemagne. Au final, tout est une question de confiance (...) Avec Jadon, comme vous le savez, quand il avait 17 ans, j'ai tenté de le convaincre de nous rejoindre à Leipzig. Malheureusement, il a décidé d'aller à Dortmund, ce qui n'était pas le pire choix qu'il pouvait faire à l'époque».

Il ajoute : «quand je suis arrivé ici (à Man United), il était clair que nous devions tout essayer pour l'aider à atteindre la meilleure version de lui-même (...) Nous ne pouvons réussir qu'en équipe. Si vous ne réussissez pas, si vous ne jouez pas bien en équipe, parlez-moi d'un seul joueur de football qui peut encore développer sa propre carrière. C'est impossible. Ce n'est possible qu'en élevant le niveau de performance de toute l'équipe. C'est ce qui s'est passé (contre les Spurs)». Bien mieux chez les Mancuniens, Jadon Sancho monte en puissance. Une mauvaise nouvelle pour l'Atlético de Madrid, adversaire de Manchester United demain en Ligue des Champions.

