LdC : les deux hors-jeux qui sauvent l’OM pour quelques millimètres face à l’USG

L’OM peut souffler un bon coup. En s’imposant face à l’Union Saint-Gilloise ce mardi soir (2-3), les hommes de Roberto De Zerbi ont fait un nouveau grand pas dans leur quête au top 24 en Ligue des Champions. Ils peuvent aussi rendre grâce au VAR, qui les aura sauvés à deux reprises en fin de match.

D’abord sur le but de Kevin Mac Allister, frère d’Alexis, qui a finalement été refroidi pour presque rien (78e), puis sur celui de l’attaquant canadien Promise David, qu’on pensait totalement abandonné par la défense olympienne, mais qui a lui aussi été rattrapé pour être parti trop tôt, ou pour chausser trop grand. Ce soir, ça tourne en faveur de Marseille.